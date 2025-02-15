ترامب يجري عمليات تسريح واسعة.. 200 ألف موظف على المحك

شفق نيوز/ تواصلت حملة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ومستشاره إيلون ماسك، بطرد أكثر من 9500 موظف كانوا يضطلعون بمهام عديدة، من إدارة الأراضي الاتحادية إلى رعاية قدامى المحاربين، وغيرهم من الموظفين في دوائر الولايات المتحدة.

وتم إنهاء عمل موظفين في وزارات الداخلية والطاقة وشؤون قدامى المحاربين والزراعة والصحة والخدمات الإنسانية، في حملة استهدفت في معظمها حتى الآن الموظفين تحت الاختبار في عامهم الأول في العمل، والذين يتمتعون بمستوى أقل من الأمان الوظيفي.

فيما ذكرت قناة "سي.أن.أن" الأمريكية، أن 200 ألف موظف أمريكي، عرضة للفصل والتسريح، بعدما وجهت إدارة الرئيس دونالد ترامب، الوكالات الأميركية ببدء عمليات تسريح واسعة".

عمليات التسريح

وزارة الطاقة: فصلت الوزارة ما يصل إلى 2000 موظف تحت التدريب الخميس، وفقًا لبوليتيكو نقلاً عن مصادر لم تسمها.

وزارة التعليم: تم إخطار بعض الموظفين المتدربين في الوكالة، بما في ذلك أولئك من مكتب المستشار العام ومكتب التعليم الخاص وإعادة التأهيل ومكتب المساعدات الطلابية الفيدرالية، بإنهاء خدمتهم، وذلك من خلال خطاب أُرسل الأسبوع الجاري أشار إلى "أدائهم"، بحسب ما ذكرته شبكة أخبار "سي إن إن"، نقلاً عن مصدر نقابي لم يذكر اسمه والذي زعم تسريح "العشرات" من الموظفين.

وزارة شؤون المحاربين القدامى: أعلنت الوزارة أمس الخميس عن فصل أكثر من 1000 موظف "بشكل فوري"، بما في ذلك بعض الموظفين تحت التدريب، مدعية أن التغييرات في الموظفين ستوفر للوزارة أكثر من 98 مليون دولار سنويًا.

دائرة الغابات في الولايات المتحدة: فصل ما يزيد عن 3400 موظف أمس الخميس، بما في ذلك مناصب في كل مستوى من مستويات الوكالة، وفقًا لما ذكره شخصان مطلعان على عمليات الفصل لموقع بوليتيكو.

إدارة الأعمال الصغيرة: تلقى بعض الموظفين المتدربين في الوكالة رسائل بريد إلكتروني لإخطارهم بإنهاء خدماتهم، قبل أن تشير رسالة بريد إلكتروني أخرى إلى إن الإخطارات الأولية كانت خطأ، ليتم إخطارهم في رسالة بريد إلكتروني ثالثة الثلاثاء تؤكد فصلهم.

مكتب حماية المستهلك المالي: كشف الاتحاد الذي يمثل العاملين في الوكالة المالية عن إنهاء خدمة نحو 73 موظفاً، بعد أن أمرت الوكالة، التي أثارت غضب حلفاء ترامب في مجال التكنولوجيا، بوقف جميع الأعمال.

الإدارة الوطنية للسلامة النووية: قال موظف في الوكالة، التي تشرف على الأسلحة النووية في الولايات المتحدة، لشبكة "إن بي آر" إن الوكالة ستسرح حوالي 300 من موظفيها البالغ عددهم 1800 موظف.

إدارة الخدمات العامة: تأثر أكثر من 100 شخص بعمليات التسريح في الوكالة المسؤولة عن محفظة العقارات التابعة للحكومة الفيدرالية، حسبما قال ثلاثة أشخاص مطلعين على الأمر لرويترز.