ترامب يثير الجدل بتصريح حول عودة القتال بين إيران وإسرائيل

شفق نيوز - متابعة

ما زال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يثير الجدل بتصريحات يصفها المراقبون بـ"المتناقضة"، فبالرغم من تأكيده على استمرار وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، ها هو يخرج بتصريح جديد لا يستبعد فيه احتمال استئناف الضربات العسكرية بين طهران وتل أبيب في المستقبل القريب.

وقال ترامب، في مؤتمر صحفي عقد عقب قمة حلف شمال الأطلسي في لاهاي: "كلا الطرفين متعب ومنهك. لقد خاضاً قتالاً شرساً وعنيفاً، وكانا راضيين بالعودة كل إلى عرينه. هل يمكن أن يبدأ ذلك من جديد؟ أعتقد أن ذلك ممكن. وربما يحدث قريباً".

وأضاف الرئيس الأمريكي أنه يأمل في أن تعود إيران وإسرائيل إلى طاولة المفاوضات، مشيراً إلى أن طهران تملك ورقة قوة تتمثل في احتياطياتها من النفط.

كما عبر عن اعتقاده بأن إيران لن تعود إلى تخصيب اليورانيوم، في إشارة ضمنية إلى تهدئة محتملة.

وقبل دقائق فقط من هذه التصريحات قال ترامب إن التصعيد العسكري بين الطرفين قد لا يستأنف، في تناقض يظهر الغموض الذي يكتنف المرحلة المقبلة في الشرق الأوسط.

وكانت إسرائيل قد شنت في 13 حزيران/ يونيو الجاري عملية عسكرية واسعة ضد أهداف إيرانية، متهمة طهران بتطوير برنامج نووي عسكري سري.

واستهدفت الغارات الجوية والمجموعات الخاصة منشآت نووية، وقواعد عسكرية، إلى جانب اغتيال شخصيات بارزة من جنرالات الجيش وعلماء فيزياء نووية.

وردت إيران بهجمات صاروخية وطائرات مسيرة، واستمر تبادل الضربات لمدة 12 يوماً.

وفي 22 حزيران/ يونيو الجاري، انضمت الولايات المتحدة إلى النزاع عبر ضربة منفردة استهدفت منشآت نووية إيرانية، تلتها هجمات صاروخية إيرانية على قاعدة "العديد" الأمريكية في قطر مساء 23 حزيران/ يونيو.

وعقب ذلك، أعرب ترامب عن أمله في أن تكون إيران قد "نفست غضبها"، وأن يكون الشرق الأوسط أمام فرصة حقيقية للسلام. كما أعلن عن اتفاق مبدئي لوقف إطلاق النار بين طهران وتل أبيب، وصفه بأنه "نهاية رسمية للحرب التي استمرت 12 يوماً".