ترامب "يتأسف لإيران" ويعرض عليها اتفاقاً: سنتولى السيطرة على غزة

شفق نيوز/ أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة "ستتولى السيطرة على قطاع غزة"، وذلك بعد تأكيده على تنفيذ مقترحه بتهجير الفلسطينيين منه.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقد في البيت الأبيض، الثلاثاء: "الولايات المتحدة ستسيطر على قطاع غزة، وسنسوي الموقع بالأرض ونوجد تنمية اقتصادية".

واعتبر الرئيس الأميركي أن "السبب الوحيد لرغبة سكان غزة في العودة هو أنه ليس لديهم بديل".

وتعهد ترامب بالعمل على "توفير فرص عمل وإسكان لسكان المنطقة، وقال إن هناك دولاً أخرى بالإضافة لمصر والأردن ستقبل استقبال سكان غزة"، مشيرا إلى أنه يمكن استقبال الفلسطينيين في 5 أو 6 دول أخرى.

كما لفت إلى أن اجتماعه مع نتنياهو ركز على كيفية القضاء على حماس في قطاع غزة.

وأشار إلى إنه يتوقع انضمام مزيد من الدول في الشرق الأوسط للاتفاقيات الإبراهيمية، ولفت: "أحب إسرائيل وسأزورها قريبا كما سأزور قطاع غزة ودولا في منطقة الشرق الأوسط".

وبشأن إيران قال ترامب: "أود أن أتوصل لاتفاق معكم يمكنكم من العيش بشكل رائع، لكن من دون سلاح نووي ولو حصل ذلك سيكون الأمر مؤسفا لكم".

من جانبه قال نتنياهو، إن إسرائيل "حققت إنجازات على الجبهات السبع التي تخوض فيها حربها الوجودية".

وأضاف أنه يتوقع استمرار سياسة الضغط القصوى على إيران، متابعا: "استطعنا منذ 7 أكتوبر أن نغير وجه الشرق الأوسط".

وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي "دمر عددا من قادة أعدائها كما نتعهد بوقف اعتداءات إيران وضمان ألا تطور سلاحا نووياً".