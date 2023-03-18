ترامب يتوقع اعتقاله قريبا جداً ويحدد اليوم

شفق نيوز/ قال الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، السبت، إنه يتوقع أن يتعرض للاعتقال الثلاثاء المقبل في ولاية نيويورك.

ودعا ترامب في منشور كتبه على منصة "تروث" إلى الاحتجاج على الاتهام الوشيك الذي سيوجه إليه، وفق ما أوردت وسائل إعلام أميركية.

وقال ترامب، "أنا المرشح الجمهوري الذي يتجاوز الآخرين بمراحل والرئيس السابق للولايات المتحدة سيجري اعتقالي الثلاثاء المقبل".

وشن الرئيس الأميركي السابق هجوما لاذعا على المدعي العام في مانهاتن، واصفا إياه بـ"الفاسد والمسيس كثيرا".

وينظر مكتب المدعي العام في مانهاتن في اتهامات جنائية تلاحق الرئيس السابق تتعلق بدفع أموال لنجمة إباحية خلال حملة ترامب في 2016 مقابل الصمت عن علاقة مزعومة بينها.

لكن ترامب وحلفاؤه يقولون إنها بدوافع سياسية.