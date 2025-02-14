ترامب يتوعد حماس مجدداً: السبت سأتخذ موقفا صلباً

شفق نيوز/ قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه سيتخذ موقفا صلبا غدا السبت بشأن غزة حيث يسري وقف إطلاق نار هش بين إسرائيل وحركة حماس.

وأضاف ترامب في تصريحات، الجمعة، إنه "ليس متأكدا مما ستفعله إٍسرائيل"، وفقا لما نقلت عنه رويترز.

وكان ترامب توعّد، الإثنين، حركة حماس بأنه "سيدع أبواب الجحيم تنفتح على مصراعيها" إذا لم تفرج عن "جميع الرهائن" الإسرائيليين الذين ما زالت تحتجزهم في غزة بحلول السبت.

بدوره قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ستستأنف "القتال بشدة" إذا لم تلتزم حماس بالمهلة.

واستدعى الجيش الإسرائيلي قوات احتياط استعدادا لاحتمال استئناف القتال في غزة إذا لم تلتزم حماس بإطلاق سراح مزيد من الرهائن الإسرائيليين مع انقضاء المهلة.