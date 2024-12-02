ترامب يتوعد حماس بثمن باهظ: اطلقوا سراح الرهائن قبل دخولي للبيت الأبيض وإلّا

شفق نيوز/ توعد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يوم الاثنين، حركة حماس بدفع ثمن باهظ في حال لم تطلق سراح الرهائن الاسرائيليين.

وكتب ترامب على منصته تروث "يتحدث الجميع عن الرهائن الذين يتم احتجازهم بعنف شديد وبطريقة غير إنسانية وضد إرادة العالم أجمع في الشرق الأوسط - لكن كل هذا كلام ولا يوجد فعل!".

وأضاف "يرجى السماح لهذه الحقيقة بأن تمثل أنه إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن قبل 20 يناير 2025، وهو التاريخ الذي أتولى فيه بفخر منصب رئيس الولايات المتحدة، فسيكون هناك ثمن باهظ في الشرق الأوسط، ولأولئك المسؤولين الذين ارتكبوا هذه الفظائع ضد الإنسانية".

وتابع "سيتضرر المسؤولون أكثر من أي شخص آخر في التاريخ الطويل والحافل للولايات المتحدة الأمريكية. أطلقوا سراح الرهائن الآن!".