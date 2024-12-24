ترامب يتوعد "المغتصبين والوحوش": فور تنصيبي سأعيد تطبيق عقوبة الإعدام

شفق نيوز/ توعد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، من أسماهم بـ"المغتصبين العنيفين والقتلة والوحوش" بإعادة تطبيق عقوبة الإعدام بحقهم، مؤكداً أنه فور تنصيبه سيوجه وزارة العدل "للسعي بقوة" لإعادة تفعيل هذه العقوبة.

وقال ترامب في بيان نشره على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" رداً على إعلان الرئيس جو بايدن، أمس الإثنين، أنه خفف الحكم عن 37 من أصل 40 سجيناً على المستوى الاتحادي كان محكوماً عليهم بالإعدام لتصبح عقوبتهم السجن مدى الحياة دون السماح بالإفراج المشروط.

وأوضح ترامب "بمجرد تنصيبي، سأوجه وزارة العدل إلى السعي بقوة لتطبيق عقوبة الإعدام لحماية الأسر والأطفال الأميركيين من المغتصبين العنيفين والقتلة والوحوش".

وأعاد ترامب تنفيذ عقوبات الإعدام الاتحادية في فترة ولايته الأولى في المنصب من عام 2017 إلى عام 2021 بعد توقف دام نحو 20 عاماً.

وكان بايدن الذي ترشح للرئاسة معارضاً لعقوبة الإعدام وأوقف عمليات الإعدام على المستوى الاتحادي حين تولى المنصب في كانون الثاني/ يناير 2021.

وعلى خلاف الأوامر التنفيذية، لا يستطيع رئيس تال إلغاء قرارات العفو، ولكن بالإمكان السعي إلى فرض عقوبة الإعدام بقوة أكبر في القضايا المستقبلية. وندد الفريق الانتقالي لترامب بقرار بايدن ووصفه بأنه مقيت ومؤيد للمدانين الذين هم "من بين أسوأ القتلة في العالم".