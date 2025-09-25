ترامب يتهم الأمم المتحدة بالضلوع في ثلاث حوادث "خبيثة"

شفق نيوز- نيويورك

طالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأمم المتحدة بفتح تحقيق فوري فيما وصفه بـ"عملية تخريب ثلاثية" استهدفته، الثلاثاء الماضي، خلال مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للمنظمة الدولية في نيويورك.

وفي معرض وصفه للمشاكل الفنية التي واجهته بدءا بتوقف السلم الكهربائي عن العمل عند وصوله إلى المقر، مرورا بتعطّل شاشة التلقين، ووصولا إلى مشكلة في نظام الصوت عند إلقائه خطابه، كتب الرئيس الأميركي في رسالة غاضبة طويلة على شبكته "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي أن ما جرى "لم يكن مصادفة. لقد كانت عملية تخريب ثلاثية في الأمم المتحدة. عليهم أن يخجلوا. أرسل نسخة من هذه الرسالة إلى الأمين العام (للأمم المتحدة) وأطالب بتحقيق فوري".

وأوضح ترامب أن جهاز الخدمة السرية يجري تحقيقاً في الأمر، مضيفاً في منشور آخر: "ليست حادثة واحدة، ولا اثنتين، بل ثلاث حوادث خبيثة!".

من جانبها، أشارت الأمم المتحدة إلى أن آلية السلامة المدمجة في السلم المتحرك تم تفعيلها على الأرجح بسبب مصور فيديو كان يتحرك إلى الخلف لتوثيق وصول ترامب برفقة السيدة الأولى، فيما أوضح المتحدث باسم المنظمة ستيفان دوجاريك أن قراءة وحدة المعالجة المركزية أظهرت توقف السلم بعد تشغيل نظام الأمان.

وبشأن شاشة التلقين، أفاد مسؤولون بأن تشغيلها من اختصاص البيت الأبيض وليس الأمم المتحدة، بينما أكد مسؤول آخر أن نظام الصوت يعمل وفق آلية تتيح للمندوبين الاستماع إلى الخطابات المترجمة عبر سماعات الأذن.

وطلب ترامب من المنظمة الدولية الاحتفاظ بلقطات كاميرات المراقبة الأمنية، فيما لم يصدر تعليق فوري من مسؤوليها بشأن دعوته لإجراء تحقيق رسمي.