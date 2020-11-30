سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

ترامب يتمنى الشفاء العاجل لبايدن

Category: عربي ودولي

Date: 2020-11-30T05:41:59+0000
ترامب يتمنى الشفاء العاجل لبايدن

شفق نيوز/ أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن تمنياته بالشفاء العاجل لمنافسه في الانتخابات الأخيرة، والرئيس المنتخب الديمقراطي جو بايدن، بعد تعرض الأخير لإصابة في قدمه.

وأرفق ترامب تغريدته بمقطع فيديو يظهر فيه بايدن وهو يخرج من عيادة أخصائي العظام، حيث خضع لعدد من الفحوص وفقا لمكتبه.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1333217873758654464

وفي وقت سابق، أعلن مكتب المرشح الديمقراطي بايدن عن إصابته بالتواء في كاحل قدمه، جراء انزلاقه أثناء لعبه مع كلبه.

وأشار المكتب إلى أنه من المحتمل أن يضطر بايدن إلى ارتداء حذاء خاص لعدة أسابيع.

related

استطلاع يصدم ترامب.. ويضع بايدن في الصدارة

Date: 2019-06-17 07:31:39
استطلاع يصدم ترامب.. ويضع بايدن في الصدارة

بايدن يهاجم ترامب: أول رئيس أمريكي عنصري

Date: 2020-07-23 09:02:09
بايدن يهاجم ترامب: أول رئيس أمريكي عنصري

صحيفة: ترامب يعلم أن سباقه مع بايدن انتهى ويستعد لـ2024

Date: 2020-11-13 06:40:44
صحيفة: ترامب يعلم أن سباقه مع بايدن انتهى ويستعد لـ2024

بايدن يتقدم على ترامب بأكثر من 5 آلاف صوت في بنسلفانيا

Date: 2020-11-06 13:55:38
بايدن يتقدم على ترامب بأكثر من 5 آلاف صوت في بنسلفانيا

بايدن يعلن "فوزه" بالانتخابات الامريكية

Date: 2020-11-04 21:22:18
بايدن يعلن "فوزه" بالانتخابات الامريكية

ترامب: إذا فاز بايدن على الأمريكيين "تعلم الصينية"

Date: 2020-08-12 04:44:24
ترامب: إذا فاز بايدن على الأمريكيين "تعلم الصينية"

حملة ترامب ترفع دعوى ضد نظام التصويت بالبريد في بنسلفانيا

Date: 2020-11-10 05:42:38
حملة ترامب ترفع دعوى ضد نظام التصويت بالبريد في بنسلفانيا

بايدن يشعل اول مناظرة مع ترامب بقوله "إن شاء الله"

Date: 2020-09-30 04:52:29
بايدن يشعل اول مناظرة مع ترامب بقوله "إن شاء الله"