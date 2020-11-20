سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

ترامب يتلقى ضربة قاضية من جورجيا

Category: عربي ودولي

Date: 2020-11-20T03:36:47+0000
ترامب يتلقى ضربة قاضية من جورجيا

شفق نيوز/ قال سكرتير ولاية جورجيا الأمريكية براد رافنسبرغر، إن إعادة فرز أوراق الاقتراع وتدقيقها يدويا أكدت أن المرشح الديمقراطي جو بايدن هو الفائز بانتخابات 3 نوفمبر بالولاية.

وأضاف أنه "ما من شك" في أن الولاية ستصادق على فوز بايدن يوم الجمعة، بعد أن أظهر التدقيق نتيجة "مقاربة جدا" لما أعلن عنه ليلة الانتخابات.

وكانت سلطات الولاية بدأت عملية تدقيق يدوية للأصوات بعد أن أظهرت النتائج غير الرسمية تفوق بايدن بنحو 14 ألف صوت.

وأكد ترامب مرارا أنه لا ينوي الاعتراف بهزيمته قبل ضمان "فرز عادل" للأصوات، وقدم فريقه دعاوى قضائية في عدد من الولايات المحورية بينها بنسلفانيا وجورجيا ونيفادا وويسكونسن وأريزونا.

 

 

related

ترامب: إذا فاز بايدن على الأمريكيين "تعلم الصينية"

Date: 2020-08-12 04:44:24
ترامب: إذا فاز بايدن على الأمريكيين "تعلم الصينية"

بايدن يندد باستخدام ترامب القوة ضد المحتجين

Date: 2020-06-02 07:56:16
بايدن يندد باستخدام ترامب القوة ضد المحتجين

بايدن يشعل اول مناظرة مع ترامب بقوله "إن شاء الله"

Date: 2020-09-30 04:52:29
بايدن يشعل اول مناظرة مع ترامب بقوله "إن شاء الله"

ترامب يقر للمرة الأولى بفوز بايدن ويتراجع: أمامنا طريق طويل

Date: 2020-11-15 14:36:09
ترامب يقر للمرة الأولى بفوز بايدن ويتراجع: أمامنا طريق طويل

بايدن معلناً فوزه: سأكون رئيساً لكل الأميركيين.. ترامب: سأرفع دعوى قضائية

Date: 2020-11-07 16:56:21
بايدن معلناً فوزه: سأكون رئيساً لكل الأميركيين.. ترامب: سأرفع دعوى قضائية

بايدن يهاجم ترامب: أول رئيس أمريكي عنصري

Date: 2020-07-23 09:02:09
بايدن يهاجم ترامب: أول رئيس أمريكي عنصري

احتجاجات عدة في مدن أمريكية

Date: 2020-11-04 23:49:33
احتجاجات عدة في مدن أمريكية

ترامب يفوز على بايدن في ولاية آلاسكا

Date: 2020-11-11 18:15:25
ترامب يفوز على بايدن في ولاية آلاسكا