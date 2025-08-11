ترامب يتعهد باستعادة أراض أوكرانية خلال لقائه مع بوتين

شفق نيوز- واشنطن

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الاثنين، إنه سيحاول استعادة بعض الأراضي الأوكرانية، من روسيا، وذلك خلال لقائه المرتقب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف ترامب لصحفيين: "سأحاول أن أستعيد بعض الأراضي لأوكرانيا". وتابع عن لقائه مع بوتين: "سيكون هناك تبادل للأسرى وتغييرات في السيطرة على الأراضي".

وأوضح الرئيس الأميركي، أن "اجتماعه مع نظيره الروسي في ألاسكا يوم الجمعة سيكون بهدف حث روسيا على إنهاء الحرب في أوكرانيا".

وتوقع ترامب، أن "يكون الاجتماع بناء"، متابعاً: "سأتحدث إلى فلاديمير بوتين، وسأخبره بضرورة إنهاء هذه الحرب".

كما أعرب ترامب عن "انزعاجه" من رفض نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي التنازل عن أراض لروسيا في إطار اتفاق من شأنه إنهاء النزاع، مشيراً إلى أن زيلينسكي قد ينضم إلى اجتماع في المستقبل.

ويلتقي ترامب وبوتين، يوم الجمعة المقبل في ألاسكا، في محاولة لوضع حد للحرب المستمرة منذ نحو ثلاث سنوات، رغم صدور مواقف أوكرانية وأوروبية تحذر من استبعاد كييف من المفاوضات.