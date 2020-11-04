ترامب يتعرض لانتكاسة كبيرة وحظوظ بايدن بالفوز تتعزز

شفق نيوز/ فاز المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأميركية جو بايدن في ولاية ويسكونسن التي تمتلك 10 أصوات بالمجمع الانتخابي، ليقترب من الفوز بالانتخابات الرئاسية.

ووفقاً للنتائج الأولية، فإن بايدن أصبح يمتلك 248 صوتاً في المجمع الانتخابي حالياً، وهو بحاجة للفوز في ولايتي ميتشغان ونيفادا، حتى يحسم الانتخابات، ويصبح الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة الأميركية.

ويتقدم بايدن في ميتشغان التي تمتلك 16 صوتاً في المجمع الانتخابي، ونيفادا التي تمتلك 6 أصوات. ويحتاج بايدن إلى الحصول على 270 صوتاً في المجمع الانتخابي حتى يفوز بالانتخابات.