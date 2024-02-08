ترامب يترقب حسم قضيتين لدى المحكمة الأمريكية لضمان تشرحه للانتخابات

شفق نيوز/ تعتزم المحكمة العليا الأمريكية، النظر في قضيتين رئيسيتين من شأنهما حسم مصير ترشيح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، للانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

والبت في هاتين القضيتين قد يغير وضع ترامب باعتباره المرشح الجمهوري الأوفر حظا لمنافسة الرئيس الأميركي جو بايدن في سباق الرئاسة.

وتنطوي الحالتان على قوانين مفتوحة تتضمن تفسيرات متعددة تجعل من الصعب التنبؤ بها وما الذي سيكون عليه شكل الأحكام التي تصدرها المحكمة العليا.

ومنعت المحكمة العليا في كولورادو، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، ترامب من خوض الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في الولاية، على خلفية دوره في أحداث الكابيتول عام 2021.

بدوره، طعن ترامب في الحكم، ومن المقرر أن تستمع المحكمة العليا، يوم الخميس، إلى المرافعات الشفهية في القضية.

واستندت المحكمة العليا في كولورادو في قرارها لبند في الدستور يحظر على المسؤولين الذين شاركوا في أي "تمرد" تولي مناصبهم.

وبموجب بند اعتمدته المحكمة الأمريكية، فإن المادة 3 من التعديل الرابع عشر، يصنف أحداث الكابيتول بمثابة التمرد، وأن ترامب شارك فيه كما أن المادة 3 تنطبق على الرئاسة.

وتمنع هذه المادة أي شخص سبق أن أقسم على الولاء لدستور الولايات المتحدة من أن يشغل أي منصب منتخب إذا ما نكث بقسم اليمين عبر مشاركته في تمرد.

ويؤكد الرئيس الأمريكي السابق، أنه يتمتع بحصانة مطلقة من الملاحقة القضائية على الإجراءات التي اتخذها أثناء وجوده في منصبه، بما في ذلك التهم الموجهة إليه بالتخطيط لإلغاء انتخابات 2020.