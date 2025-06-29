ترامب يتحدث عن رفع العقوبات المفروضة على إيران

شفق نيوز – واشنطن

كشف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الأحد، عن إمكانية رفع العقوبات عن إيران، فيما دعاها إلى عدم استخدام ما وصفها بأنها "كلمة سيئة".

وقال ترامب في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، قد نرفع العقوبات عن إيران إذا أبدت حسن النية، مشيراً إلى أن طهران لا تفكر الآن بالعودة إلى المشروع النووي، مضيفاً أنها "مرهقة جداً".

ورأى، أن "إيران لم تملك الوقت لنقل اليورانيوم قبل الضربات الأمريكية"، موضحاً أن الحرب الأخيرة كانت مكلفة على إيران، لافتاً إلى أن طهران كانت على بعد أسابيع من الحصول على سلاح نووي.

كذلك قال ترامب في المقابلة، إن التخصيب كلمة سيئة يجب ألا تستخدمها إيران.

وكان ترامب، أعلن الثلاثاء الماضي، وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل بعد 12 يوماً من التصعيد العسكري بين الطرفين.