ترامب يبعد المشردين عن واشنطن: سنجعل العاصمة أكثر أماناً

شفق نيوز- واشنطن

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الأحد، عن نيته بنقل المشردين بعيداً عن العاصمة واشنطن.

وقال الرئيس الأميركي في منشور على منصته الاجتماعية "تروث سوشال"، إنه "سأجعل عاصمتنا أكثر أمانا وجمالا مما كانت عليه في أي وقت مضى".

وأضاف "يجب على المشردين الرحيل فوراً، سنوفر لكم أماكن للإقامة، ولكن بعيدا من العاصمة"، مضيفا أن "المجرمين في المدينة سيسجنون بسرعة وكل هذا سيحدث بسرعة كبيرة".

وجاءت هذه التصريحات عقب أيام من طرحه فكرة وضع العاصمة تحت سلطة الحكومة الفدرالية عقب ارتفاع معدل الجريمة، على حد قوله.

ووفقاً لإحصاءات للحكومة العام الماضي، فقد احتلت واشنطن المرتبة الخامسة عشرة ضمن قائمة أكبر المدن الأميركية من ناحية عدد المشردين، حيث يقضي آلاف الأشخاص لياليهم في الملاجئ أو في الشوارع.

يذكر أن ترامب قد هدد، في وقت سابق، بنشر الحرس الوطني ضمن حملة صارمة على الجريمة في واشنطن، مؤكداً أن منسوب الجريمة ارتفع، أظهرت إحصاءات الشرطة أن الجرائم العنيفة في العاصمة انخفضت في النصف الأول من عام 2025 بنسبة 26% مقارنة بالعام السابق.