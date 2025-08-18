ترامب وزيلينسكي يبحثان إنهاء الحرب.. واجتماع "ثلاثي محتمل" مع بوتين

شفق نيوز- واشنطن

التقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بنظيره الأمريكي دونالد ترامب، يوم الاثنين، في زيارة تكتسب أهمية خاصة وسط تصاعد الجهود الدولية لوضع حد للحرب في أوكرانيا.

وخلال اللقاء في المكتب البيضاوي، أعلن ترامب إنه "إذا مضى كل شيء على ما يرام فسنعقد اجتماعاً ثلاثياً يضم بوتين"، مشيراً الى أن الأخير "يريد إنهاء الحرب.. وأعتقد أننا نحرز تقدماً".

وأوضح ترامب أن "الولايات المتحدة ستكون ضالعة في أمن أوكرانيا مستقبلاً".

من جهته شكر زيلينسكي ترامب على سعيه إلى "وقف القتل في أوكرانيا"، مشدداً على أنه "يتعين وقف الحرب"، كما أكد الرئيس الأوكراني مجدداً استعداده لحوار ثلاثي مع نظيريه الأمريكي والروسي فلاديمير بوتين.

في سياق آخر، أكد زيلينسكي استعداده لإجراء انتخابات في أوكرانيا.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، وصل الزعماء الأوروبيون إلى البيت الأبيض للمشاركة في محادثات مع ترامب وزيلينسكي.

ووصل إلى البيت الأبيض سكرتير عام حلف الناتو مارك روته، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، والرئيس الفنلندي ألكسندر ستاب، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، ومن المقرر أن ينضم إليهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ولدى وصوله إلى واشنطن، قال ستارمر في مقطع فيديو على موقع إكس للتواصل الاجتماعي: "لابد أن نتأكد من تحقيق السلام واستمراره، ومن أنه سلام عادل، ولهذا السبب توجهت إلى واشنطن مع زعماء أوروبيين آخرين، للتباحث بشأن هذا الأمر".