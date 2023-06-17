ترامب وبومبيو أبرز المتهمين.. إيران تواصل التحقيق بمقتل سليماني

شفق نيوز / في ثالث جلسة للمحكمة، يواصل القضاء الإيراني عقد جلسات خاصة في النظر بالقضايا الجزائية والمعنوية والمادية المتعلقة بمقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري، الذي اغتيل في العراق مطلع العام 2020.

وجرت الجلسة التي عقدت اليوم السبت، في الفرع 55 للمحكمة القانونية الدولية في طهران، تحت إشراف القاضي حسين زاده، الذي أكد أن نحو 3000 شخص من جميع أنحاء إيران، قد رفعوا دعوى قضائية ضد إدارة الولايات المتحدة بشأن هذه القضية.

وأشار زادة إلى أن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، ووزير الخارجية السابق للولايات المتحدة مايك بومبيو، يعدان من بين المتهمين في القضية، لافتاً إلى أن "محكمة طهران القانونية حصلت على إذن لمتابعة قضية تتعلق باغتيال الحاج قاسم سليماني، وذلك بموجب قانون تكثيف مكافحة الأعمال الإرهابية للولايات المتحدة.

وأضاف القاضي زاده، أن الإدارة الأمريكية قد رفعت دعاوى قضائية متكررة ضد الحكومة الإيرانية والسلطات الرسمية في البلاد، وانتهكت الحصانة القضائية، لافتاً إلى أن "السلطة القضائية ملزمة بمتابعة تصرفات الدولة والإدارة المسؤولة عن اغتيال سليماني، وأن المرجعية القانونية تتخذ إجراءات في الملاحقة القانونية والقضائية للإدارة الأمريكية وجميع المتورطين في هذه العملية".