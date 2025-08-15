ترامب وبوتين يلتقيان في مطار ألاسكا تمهيدا لاجتماع القمة

شفق نيوز- ألاسكا

تصافح الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب، والروسي فلاديمير بوتين، يوم الجمعة، في مطار ألاسكا في لقائهما تمهيدا للقمة التي ستجمعهما.

وغادر الرئيسان ترامب وبوتين، مطار ألاسكا في نفس السيارة، وتوجها حيث مكان انعقاد القمة التي ستجمعهما.

وفي تصريحات لقناة فوكس نيوز، قال ترامب: أريد التوصل لوقف إطلاق النار اليوم، وسأغادر إذا لم يكن اللقاء مع بوتين جيدا.

وتابع: "لا أرغب في أن تكون لي توقعات كثيرة بشأن اجتماع بوتين"، مؤكداً أنه "لن أكون سعيدا إذا لم نتوصل لوقف إطلاق النار في أوكرانيا".

وأضاف ترامب: "أعتقد أن الأمور ستسير على ما يرام في ألاسكا وسأعود إلى واشنطن بسرعة إذا لم تكن كذلك"، مشيراً إلى أن "قمة اليوم ستهيئ الظروف لاجتماع ثان إذا سارت الأمور بشكل جيد وإلا فلن نعقد اجتماعات أخرى".

وأكد البيت الأبيض أن الاجتماع الذي كان منفردا بين الرئيسين ترامب وبوتين، سينضم له كل من روبيو وويتكوف.