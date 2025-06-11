ترامب واصفاً متظاهري لوس أنجلوس بـ "الغزاة": لا نعلم من يدفع لهم الأجر

شفق نيوز/ وصف الرئيس دونالد ترامب المحتجين المناهضين لترحيل المهاجرين غير الشرعيين في مدينة لوس أنجلوس بأنهم "مشاغبون مدفوعو الأجر"، مشيراً إلى أنهم كادوا يشعلون المدينة لولا تدخل قوات الحرس الوطني.

وقال ترامب في حديث أدلى من المكتب البيضاوي، إن "بعض أحياء المدينة كانت أقرب إلى حالة عصيان شامل"، مضيفاً أن "المتظاهرين استخدموا المطارق لتكسير قطع خرسانية ورشقها نحو قوات الأمن"، دون أن يقدم أدلة واضحة تدعم اتهاماته بشأن تمويل المحتجين.

كما وصف المشهد في لوس أنجلوس بأنه "غزو من قبل عدو أجنبي"، معتبراً أن المتظاهرين الذين رفعوا أعلاماً أجنبية "يسعون لتقويض السيادة الوطنية ونشر الفوضى"، حسب تعبيره.

وسارع حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم إلى رفع دعوى قضائية ضد إدارة ترامب، متهماً إياها بتجاوز سلطاتها عبر نشر قوات اتحادية دون تنسيق مع الولاية، كما تقدّم بطلب طارئ إلى المحكمة لوقف أي تحركات عسكرية إضافية نحو المدينة.

وتشهد لوس أنجلوس توتراً غير مسبوق، بعد سلسلة مداهمات نفذتها إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية في أحياء مكتظة بالمهاجرين، أدت إلى اندلاع احتجاجات واسعة تحولت إلى مواجهات عنيفة.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) قد أعلنت في وقت سابق نشر نحو 700 جندي من مشاة البحرية في المدينة، فيما سبق ذلك إرسال ألفي جندي من الحرس الوطني يوم الأحد الماضي، في محاولة لفرض السيطرة على الشوارع وسط تصاعد الغضب الشعبي.