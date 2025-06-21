ترامب: نفذنا هجوما "ناجحا للغاية" على المواقع النووية في فوردو ونطنز وأصفهان

شفق نيوز/ أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الأحد، تنفيذ هجوم جوي استهدف ثلاثة مواقع نووية داخل إيران، شملت منشآت "فوردو" و"نطنز" و"أصفهان"، مؤكداً أن العملية نُفذت بنجاح وعادت جميع الطائرات المشاركة بسلام إلى قواعدها خارج المجال الجوي الإيراني.

وقال ترامب في منشور على منصته الرسمية "تروث" إن الهجوم تضمن "حمولة كاملة من القنابل" أسقطت على الموقع الأساسي في فوردو، مشيداً بما وصفه بـ"الإنجاز العسكري الفريد" للقوات الأميركية، ومضيفاً أن "لا جيش آخر في العالم كان يمكنه تنفيذ عملية كهذه".

وختم ترامب تصريحه بالقول: "الآن هو وقت السلام"، في إشارة إلى دعوة لمرحلة جديدة بعد التصعيد العسكري، دون أن يشير إلى أي نية لمزيد من العمليات أو لردود الفعل المحتملة من الجانب الإيراني.