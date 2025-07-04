ترامب: نفذنا أعظم الضربات الجوية في التاريخ ضد إيران

شفق نيوز - متابعة

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، الضربات التي وجهتها الولايات المتحدة لمنشآت نووية في إيران أنها "أعظم الضربات الجوية" في تاريخ بلاده، مؤكداً أنها أدت إلى "محو" برنامج إيران النووي.

وقال ترامب في تصريح له: "كل من شكك بأننا قضينا على تخصيب اليورانيوم الإيراني كاذب. قضينا على برنامج إيران النووي وأنجزنا أعظم الضربات الجوية في التاريخ".

وأضاف: "قضينا بالكامل على كل الأهداف التي خططنا لها في إيران. لدينا أعظم المعدات في العالم ولدينا أقوى جيش في العالم".

وتابع الرئيس الأمريكي قائلاً: "باكورة أعمالنا العسكرية هي الضربة القوية لإيران وربما نلتقي بالإيرانيين قريباً".

وقال إن "الإيرانيين أخبروني أنهم يريدون تنفيذ 14 طلقة على القوات الأمريكية ونسقوا الأمر معي مسبقاً ووافقت على ذلك".

وأردف قائلاً: "أخلينا القاعدة الجوية في قطر قبل أن تبدأ إيران قصفها وقطر عاملتنا بالفعل معاملة رائعة"، على حد تعبيره.

وكشف ترامب أنه سيستقبل الطيارين الذين قصفوا المنشآت النووية الإيرانية، اليوم الجمعة، في البيت الأبيض.