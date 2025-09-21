ترامب: نعم سندافع عن دول الاتحاد الأوروبي ضد روسيا

شفق نيوز- واشنطن

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأحد، أن بلاده ستدافع عن دول الاتحاد الأوروبي ضد أي تصعيد عسكري روسي.

وتعهّد ترامب، بالمساعدة في الدفاع عن بولندا ودول البلطيق (شرق أوروبا)، في مواجهة أي تصعيد محتمل من موسكو، بعد اختراق مقاتلات روسية المجال الجوي لإستونيا.

وردًا على سؤال لصحفيين، حول مساهمة واشنطن في الدفاع عن الاتحاد الأوروبي، ضد أي تصعيد روسي، أجاب ترامب "نعم، سأفعل، سأفعل".

وكانت بولندا العضو في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، قالت في وقت سابق أمس السبت، إنها نشرت طائرات بولندية وأخرى حليفة لحماية مجالها الجوي بعد أن شنت روسيا ضربات جوية على غرب أوكرانيا قرب الحدود البولندية.

وتضع دول الجناح الشرقي للناتو، قواتها في حالة تأهب قصوى بعد أن أسقطت بولندا طائرات مسيّرة يشتبه في أنها روسية في مجالها الجوي في الشهر الجاري، واخترقت 3 طائرات عسكرية روسية المجال الجوي لإستونيا عضو الحلف لمدة 12 دقيقة أمس الأول الجمعة.

وذكرت قيادة العمليات في الجيش البولندي في منشور على "إكس"، أن "الطائرات البولندية والحليفة تعمل في مجالنا الجوي، بينما وُضعت أنظمة الدفاع الجوي الأرضية وأنظمة الاستطلاع بالرادار في أعلى حالات التأهب".