ترامب: نحن ندعم إسرائيل وهي على ما يرام حاليا

شفق نيوز/ أحد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الإثنين، إسرائيل حاليا "على ما يرام"، فيما رفض التعليق حول مشاركة إمريكا بالحرب الدائرة في المنطقة.

وقال ترامب، في مؤتمر صحفي: "لن أعلق"، وذلك بعد سؤاله عن إمكانية انخراط أمريكا بالحرب بين إسرائيل وإيران.

وتابع: نحن ندعم إسرائيل وهي على ما يرام حاليا، ولدينا علاقات جيدة معها".

وأكد ان "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تحدث معي أكثر من أي شخص آخر، ويشعر بالغضب لاخراجه من مجموعة الثمانية وليس سعيدا حيال الامر".

وتابع أن "إيران لن تفوز بهذه الحرب، ونهي تريد التفاوض وعليها العودة لطاولة المفاوضات".

وجاء المؤتمر بالتزامن مع استهداف إسرائيل لمبنى هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني في طهران، حيث تم توجيه ضربة قوية، وأدت بحسب وسائل إعلام إيرانية لسقوط قتلى.