ترامب: أنا أجمل بكثير من هاريس

شفق نيوز/ قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إنه يعتقد أنه "أجمل شكلا بكثير" من نائب الرئيس، كامالا هاريس.

وأضاف ترامب خلال تجمع انتخابي في ويلكس بار، في بنسلفانيا: "أقول إنني أجمل شكلا منها".

وقال ترامب إنه سمع معلقا يزعم أن هاريس تتمتع بميزة على ترامب لأنها "امرأة جميلة جدا".

وأكد الرئيس الأمريكي السابق مرة أخرى: "أنا شخص أجمل شكلا من كامالا".

وأضاف: "لا، لم أصدق ذلك. قالت - كما تعلم، لم أسمع ذلك من قبل. قالوا إن أكبر ميزة لها هي أنها امرأة جميلة. سأذهب...، لا أعتقد ذلك أبدا. أنا أجمل شكلا منها".