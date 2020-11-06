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ترامب: أنا الفائز في الانتخابات.. إلا إذا سرقوها

Category: عربي ودولي

Date: 2020-11-06T04:30:46+0000
ترامب: أنا الفائز في الانتخابات.. إلا إذا سرقوها

شفق نيوز/ قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في كلمة من البيت الأبيض، "إذا تم احتساب الأصوات بشكل قانوني فإن الفوز بالانتخابات سيكون محتوما".

مضيفا قوله: "فزنا بكل صوت قانوني تم احتسابه".

وأكد ترامب، في إطلالة هي الأولى منذ ظهوره في يوم الانتخابات الثلاثاء، أنه الفائز بالانتخابات إلا إذا "سرقوها" منه.، مضيفا "لن نسمح للفساد بسرقة نتائج الانتخابات".

واستنكر أن بعض الولايات "لا تريد" على حد تعبيره أن يرى مراقبوه عملية الفرز، الأمر الذي ردده مرارا منذ يوم الانتخابات.

وقال إن مراكز الفرز تتم تغطيتها لحجب ما يجري داخلها عن مراقبيه.

وقال "فزنا بأرقام تاريخية" و"نسير على الطريق الصحيح للفوز بأريزونا".

وألمح إلى أن أشخاصا غير مؤهلين للتصويت أدلوا بأصواتهم في الانتخابات، وقال "هدفنا هو الدفاع عن نزاهة الانتخابات ولن يسمح للناخبين بالصمت".

وأشار إلى أن "هناك عددًا من الأمور غير النظامية المربكة المتعلقة بالانتخابات في جميع أنحاء البلاد".

وقال إن الديمقراطيين قد أنفقوا مئات ملايين الدولارات "ضدنا"، في إشارة إلى جهود الديمقراطيين بالتغلب على الجمهوريين في الانتخابات الرئاسية.

وقال "فزت بفلوريدا بسهولة (..) أرادوا أن أخسرها بعدد كبير وربحتها بعدد كبير"، وأضاف أنه فاز ببنسلفانيا بذات الطريقة.

وتأتي كلمة ترامب في وقت لا تزال فيه نتيجة الانتخابات التي جرت، الثلاثاء، معلقة بانتظار صدور نتائج التصويت في بضع ولايات.

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