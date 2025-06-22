ترامب: موقع "فوردو انتهى" وعلى إيران القبول بإنهاء الحرب

شفق نيوز/ أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، صباح اليوم، أن موقع فوردو النووي الإيراني "انتهى" بالكامل عقب الضربة الجوية التي نفذتها القوات الأميركية فجرًا على ثلاثة مواقع إيرانية.

وفي تدوينة جديدة له، قال ترامب: "فوردو لم يعد موجودًا، لقد انتهى"، في إشارة إلى الدمار الذي لحق بالموقع النووي الإيراني الواقع جنوب العاصمة طهران.

ودعا ترامب إيران إلى الموافقة على إنهاء الحرب فورًا، معتبرًا أن الوقت قد حان "لوقف التصعيد والعودة إلى السلام"، على حد تعبيره.

وتأتي تصريحات ترامب بعد إعلان عن تنفيذ هجمات جوية استهدفت مواقع نووية رئيسية في إيران "فوردو" و"نطنز" و"أصفهان"، باستخدام قاذفات "بي-2".