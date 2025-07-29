ترامب من ملعب الغولف: سأعود لإخماد حرائق العالم وتسوية نزاع غزة

شفق نيوز- إدنبرة

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، سعيه لتسوية النزاع في غزة وإيقاف الحرب في القطاع.

وقال ترامب لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية، خلال زيارته لاسكتلندا لافتتاح ملعب جديد للغولف، إن "الطرفين (أمريكا وإسرائيل)، يعملان معا وأن محاولات جارية لتسوية الأمور".

وأوضح أنه سيعود قريبا إلى واشنطن"، مشيراً إلى أنه سيلعب جولة سريعة من الغولف، ثم يعود إلى واشنطن لاخماد الحرائق في جميع أنحاء العالم.

وأضاف ترامب: "كما تعلمون، أوقفنا حربا، لكن هناك ما يقرب من 5 حروب أخرى. هذا أهم بكثير من لعب الغولف، رغم أنني أحب اللعبة، لكنه أمر أكثر".

يذكر أن ترامب قد قال، يوم أمس الاثنين، إن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في غزة هو أمر "ممكن".