ترامب من أمام الكونغرس: الحلم الاميركي لا يمكن إيقافه

شفق نيوز/ أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في خطاب أمام الكونغرس، اليوم الأربعاء، أنّ "أميركا عادت" وأنّ الحلم الأميركي "لا يمكن إيقافه"، مشددا على أنّ الولايات المتّحدة تستعيد اليوم ثقتها بنفسها بعد مرور شهر ونصف على بدء ولايته الثانية.

وقال ترامب في أول خطاب له أمام الكونغرس منذ عودته إلى البيت الأبيض إنّ "أميركا عادت".

وأضاف "الحلم الأميركي ينمو - أكبر وأفضل من أيّ وقت مضى. الحلم الأميركي لا يمكن إيقافه، وبلادنا على وشك تحقيق عودة لم يشهد العالم مثيلا لها من قبل، وربّما لن يشهد مثيلا لها مجددا".

وما أن بدأ ترامب بإلقاء خطابه، حتى انبرى عدد من البرلمانيين الديموقراطيين إلى إطلاق صيحات الاستهجان لمقاطعته.

وبعدما قاطع البرلمانيون مرارا خطاب ترامب هدّدهم رئيس مجلس النواب بإخراجهم من القاعة إذا لم يكفّوا عن المقاطعة.

وفي علامة مبكرة على المعارضة، تم إخراج النائب الديمقراطي آل جرين من القاعة بعد تعطيل خطاب ترامب.

ووصف ترامب سلفه جو بايدن بأنه أسوأ رئيس في تاريخ الولايات المتحدة.