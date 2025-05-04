ترامب: منفتح على امتلاك إيران لبرنامج نووي مدني

شفق نيوز/ أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الأحد، أن الهدف وراء المفاوضات مع إيران هو التفكيك الكامل لبرنامج طهران النووي.

وأضاف في مقابلة مع شبكة "أن بي سي"، أنه منفتح على سماع أي حديث عن امتلاك السلطات الإيرانية لبرنامج نووي مدني، إلا أنه رأى في ذات الوقت أن "الطاقة المدنية غالبًا ما تؤدي لاحقا إلى حروب عسكرية".

وكان الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، أوضح في وقت سابق من اليوم، أن بلاده لا تربط مستقبلها بنتائج تلك المحادثات، ولا تتفاوض من منطلق ضعف.

الجولة الرابعة

وأتت هذه المواقف بعد تعليق الجولة الرابعة من المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن والتي كانت مقررة أمس السبت (3 مايو/أيار) في روما، لأسباب قالت سلطنة عمان التي ترعى المحادثات إنها تقنية ولوجستية.

فيما رأى عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، محمد مهدي شهرياري، أن سبب التأجيل قد يعود إلى "تحركات محتملة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، حسب قوله.

يذكر أن جولتين كانتا عقدتا في مسقط منذ 12 أبريل/نيسان الماضي، وواحدة في روما وسط أجواء إيجابية، بحسب ما أكد حينها الوفدان الأمريكي والإيراني.

لكن الجولة الرابعة أجلت بالتزامن مع تلويح إدارة الرئيس الأمريكي بفرض مزيد من العقوبات على إيران.

كما أتى التأجيل بعد تأكيد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن على طهران "أن تتخلى عن تخصيب اليورانيوم كليا، وتطوير الصواريخ بعيدة المدى، وتوقف دعمها للجماعات الإرهابية والميليشيات الإقليمية مثل الحوثيين في اليمن".

علما أن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الذي يترأس وفد بلاده في المفاوضات غير المباشرة مع الأمريكيين كان كرر أكثر من مرة خلال الأيام الماضية، أن المحادثات لن تتطرق إلى برنامج الصواريخ بل ملف النووي حصرا ورفع العقوبات الأمريكية.