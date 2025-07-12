ترامب مصدوم: فيضانات تكساس "كارثة القرن".. واتهامات بتأخر الاستجابة

شفق نيوز- تكساس

عبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن صدمته من حجم الدمار الذي خلفته الفيضانات الأخيرة في ولاية تكساس، والتي أسفرت عن مقتل 120 شخصاً وفقدان 130 آخرين، مشدداً على دعمه لجهود الإغاثة ودفاعه عن أداء إدارته والسلطات المحلية في مواجهة الكارثة.

وجاءت تصريحات ترامب خلال زيارته، برفقة زوجته ميلانيا، إلى مدينة كيرفيل في مقاطعة كير، التي تُعد الأكثر تضرراً من الفيضانات.

وقال ترامب: "الوضع صعب.. لقد شهدت كثيراً من الأعاصير، لكن لم أر مثيلاً لهذا"، مشبهاً ارتفاع منسوب المياه المفاجئ بـ"موجة عملاقة في المحيط الهادئ يخشاها أفضل راكبي الأمواج في العالم".

ورد الرئيس الأميركي بغضب على تساؤلات صحفيين حول استجابة السلطات، مؤكداً رغبته في التركيز على "التضامن مع عمال الإغاثة والمتطوعين"، ومتجاهلاً أسئلة تتعلق بتأثير تقليص القوة العاملة في الوكالات الفدرالية، ومنها وكالة إدارة الطوارئ، على أداء الاستجابة.

وقد خلفت الفيضانات، التي وُصفت بأنها "كارثة تحدث كل 100 عام"، دماراً واسعاً في مناطق عدة من الولاية، أبرزها مقاطعة كير، التي سجلت وحدها 96 حالة وفاة، كما لا يزال 130 شخصاً في عداد المفقودين، في وقت تواصلت فيه، أمس الجمعة، عمليات البحث والإنقاذ.

ومن بين الضحايا، لقيت 27 فتاة ومشرفوهن مصرعهم أثناء وجودهم في مخيم صيفي، عندما باغتهم فيضان نهر غوادالوبي.

وتواجه السلطات في تكساس انتقادات حادة بشأن استجابتها الأولية، خصوصاً ما يتعلق بتأخر إصدار رسائل الإخلاء الطارئ للسكان والزوار على طول النهر.

إلا أن ترامب وأعضاء في إدارته دافعوا عن أداء المسؤولين المحليين، مؤكدين أن الاستجابة كانت "سريعة وفعالة".