ترامب: أمريكا أنقذت اسرائيل وستنفذ نتنياهو من المحاكمة

شفق نيوز/ طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إلى إلغاء محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أو منحه عفواً فورياً، واصفاً محاكمته بـ"غير المسبوقة" و"السخيفة"، خاصة في ظل الأوضاع التي تمر بها إسرائيل.

وقال ترامب، عبر موقع تروث سوشيال، إنه علم باستدعاء نتنياهو إلى المحكمة الاثنين المقبل لمواصلة "قضية طويلة الأمد"، معتبراً ذلك أمراً غير مسبوق.

وأضاف أن نتنياهو "فعل الكثير من أجل إسرائيل"، مؤكداً أنه "لا يوجد أحد أعرفه كان بإمكانه العمل بانسجام أفضل مع رئيس أميركي منه".

وأشار ترامب إلى أن "الولايات المتحدة أنقذت إسرائيل، والآن ستكون هي من ينقذ نتنياهو"، معبّراً عن صدمته من أن "إسرائيل التي شهدت واحدة من أعظم لحظاتها، تواصل حملتها السخيفة ضد رئيس وزرائها في زمن الحرب".

وختم بالقول: "لا يوجد في تاريخ إسرائيل من قاتل بشجاعة أو كفاءة أكبر من نتنياهو".