ترامب: أمريكا في "مرحلة انتقالية"

شفق نيوز/ قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم السبت، إن الولايات المتحدة تمر حاليًا بـ "مرحلة انتقالية"، مؤكدًا أن الاقتصاد الأمريكي سيكون "رائعًا" في المستقبل.

وفي حديثه لشبكة "إن بي سي نيوز"، قلل ترامب من المخاوف بشأن حدوث ركود اقتصادي على المدى القصير، حيث قال: "من المحتمل حدوث أي شيء.. نحن الآن في مرحلة انتقالية.. لكنني أعتقد أننا سنحظى بأعظم اقتصاد في التاريخ".

ويواجه الرئيس الأمريكي ضغوطًا في ضوء سياسته الاقتصادية الأخيرة، لا سيما بعد فرض تعريفات جمركية جديدة أثارت قلقًا بشأن احتمالية وقوع ركود اقتصادي.

وفي الشهر الماضي، أظهرت نتائج استطلاع رأي أجرته مجلة "نيوزويك" الأمريكية أن شعبية ترامب تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ بداية ولايته الرئاسية الثانية.

وأشارت المجلة إلى أن هذه التراجعات في الشعبية قد تؤثر على دعم المشرعين الجمهوريين له، خاصة مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي في عام 2026، ما قد يضعف قدرته على تنفيذ أجندته السياسية.