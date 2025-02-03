ترامب لأوكرانيا: معادنكم النادرة مقابل المساعدات الأمريكية

شفق نيوز/ كشف الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يوم الاثنين، عن رغبته بالتفاوض مع أوكرانيا على "اتفاق" تقدّم فيه معادنها النادرة، وهي مواد أولية تستخدم على نطاق واسع في الإلكترونيات، "ضمانة" مقابل حصولها على مساعدات أميركية.

وقال ترامب للصحافيين في المكتب البيضاوي "نتطلع للتوصل إلى اتفاق مع أوكرانيا يقدمون بموجبه معادن نادرة ومواد أخرى كضمانة مقابل ما نقدّمه لهم".

وأكد ترامب، أن تقدما كبيرا تم تحقيقه في تسوية الأزمة الأوكرانية. ونقل صحافيو البيت الأبيض عن ترامب قوله: "لقد حققنا تقدما كبيرا بشأن روسيا وأوكرانيا".

وفي وقت سابق من اليوم، قال ترامب، في قاعدة أندروز الجوية بالقرب من واشنطن، إن حكومته خططت لعقد اجتماعات ومفاوضات مع روسيا وأوكرانيا، مشيرا إلى أنه يتوقع نتيجة إيجابية من هذه اللقاءات.

وفي السياق، أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، الاثنين، أن الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي لا يحق له التفاوض بمشاركة كييف وموسكو وواشنطن وبروكسل.

وبحسب ما نقلت عنه وسائل الإعلام الروسية، أضاف بيسكوف: "في الوقت الحالي، ننطلق من حقيقة أن الرئيس الأوكراني لا حق له في مثل هذه المفاوضات".

وأشار بيسكوف إلى أن أحدا لم يناقش بعد تركيبة المفاوضين، وأكد عدم شرعية زيلينسكي في بحث تشكيلة المتفاوضين.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد أن أي تفاوض مع أوكرانيا في الوقت الراهن سيكون "غير شرعي"، مشيرا إلى أن على كييف أولا أن تلغي المرسوم الخاص بحظر التفاوض مع روسيا.

وتابع: "عندما وقع رئيس النظام الحالي، والذي يمكن وصفه بهذه الصفة فقط، على المرسوم الذي يحظر التفاوض، كان حينها رئيسا شرعيا نسبيا، الآن لم يعد بوسعه إلغاء المرسوم لأنه رئيس غير شرعي، وهنا يكمن الفخ".