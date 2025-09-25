ترامب لأردوغان: مستعدون لرفع العقوبات "فوراً" على قطاع الدفاع التركي

شفق نيوز- واشنطن

أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال استقباله نظيره التركي رجب طيب أردوغان في البيت الأبيض، يوم الخميس، استعداده لرفع العقوبات الأمريكية على قطاع الدفاع التركي "بشكل فوري".

وقال ترامب للصحافيين رداً على سؤال عن موعد رفع العقوبات: "إذا عقدنا اجتماعا جيداً، فسيتم رفعها تقريباً على الفور".

ومع هذا الاستعداد طلب ترامب من نظيره أردوغان التوقف عن شراء النفط الروسي.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت في 2020، عقوبات على تركيا، بالرغم من أنها حليفتها ضمن الناتو، بسبب شرائها منظومة الدفاع الجوي الروسية إس-400.

كما منعت واشنطن تركيا من شراء طائرات إف-35 المتطورة، بحجة أن وجود منظومة إس-400 يسمح لروسيا بجمع معلومات عن قدرات هذه الطائرات.

وأبدى الرئيس التركي ثقته بإمكان رفع العقوبات ورفع الحظر خلال زيارته للبيت الأبيض.

وأشار ترامب الأسبوع الماضي إلى أن زيارة أردوغان ستتضمن مناقشات حول عقود كبيرة في مجال الطيران المدني والعسكري والتجارة.

وقال ترامب عن نظيره التركي "نحن صديقان منذ زمن طويل، حتى عندما كنت في المنفى لمدة أربع سنوات"، في إشارة إلى فترة حكم سلفه الديمقراطي جو بايدن.