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ترامب: لن اعترف بالهزيمة وستشاهدون أموراً سيئة في الإدارة المقبلة

Category: عربي ودولي

Date: 2021-01-06T17:11:11+0000
ترامب: لن اعترف بالهزيمة وستشاهدون أموراً سيئة في الإدارة المقبلة

شفق نيوز/ شدد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الأربعاء، على أنه لن يستسلم، أو يعترف بالهزيمة، وذلك قبل ساعات قليلة من اجتماع الكونغرس للتصديق على فوز الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات.

وقال ترامب، خلال تظاهرة لأنصاره في واشنطن رفضا لنتائج الانتخابات الرئاسية، إن الإعلام "لن ينقل هذه الحشود الهائلة من الناس، فالإعلام الزائف هو أكبر مشكلة بالنسبة لنا".

وأضاف "هذه العام زوروا الانتخابات أكثر من أي وقت مضى فهذه الانتخابات لم تكن نزيهة وشريفة".

وأردف قائلا: "هذه الانتخابات سرقت من قبل اليسار الاشتراكي والإعلام الزائف، لن نستسلم ولن نتنازل".

وقال "سنوقف عملية السرقة التي تعرضت لها الانتخابات، كما حذر "ستشاهدون أمورا سيئة كثيرة تحصل في عهد الإدارة المقبلة"، في حال المصادقة على فوز بايدن.

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