ترامب: سأقصف إيران مرة أخرى إذا عادت للتخصيب

شفق نيوز - واشنطن

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة، تأكيده عدم إخلاء المواقع النووية الإيرانية، قبيل توجيه الضربات الجوية إليها، لافتاً إلى أن تلك المواقع تعرض للتدمير "رغم كل الأخبار الزائفة بشأن إنجاز الطيارين الأمريكيين"، على حد قوله.

وقال ترامب، في تصريحات صحفية، إن "إيران تريد عقد اجتماع مع الولايات المتحدة"، مردفاً "لا أعتقد أن إيران ستعود إلى البرنامج النووي قريباً، وسأفكر في قصفها مرة أخرى، إذا عادت لتخصيب اليورانيوم".

وأضاف: "قلت منذ سنوات طويلة إنه لا يمكن السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي، وهذا آخر ما يفكر به الإيرانيون اليوم"، مشدداً على ضرورة تمكين الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أو أي جهة "محترمة" من "تفتيش المواقع النووية في إيران".