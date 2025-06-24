ترامب للصينيين: يمكنكم الآن مواصلة شراء النفط من إيران

شفق نيوز/ قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، إن الصين تستطيع الآن مواصلة شراء النفط من إيران، عقب وقف إطلاق النار بين تل ابيب وطهران.

وأضاف ترامب في منشور عبر منصته "تروث سوشال"، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أنه يأمل كذلك أن تشتري الصين كميات كبيرة من النفط من الولايات المتحدة أيضاً.

وخاتم ترامب منشوره بالقول إنه "كان لي شرف عظيم أن أحقق هذا"، في إشارة إلى فرض الهدنة بين إيران وإسرائيل.

وأكد ترامب، في منشور آخر، أنه سيتوجه إلى حلف الناتو، المقرر عقد قمة له في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء، مبيناً أن "التفاوض مع الناتو سيكون الآن أكثر هدوءاً بعد ما مر به مؤخرًا مع إسرائيل وإيران".

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، في وقت سابق من اليوم، حيز التنفيذ بموجب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يقضي بوقف شامل وكامل لإطلاق النار المستمر منذ 12 يوماً.