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ترامب: لقد فزت بولايات لم تكن متوقعة

Category: عربي ودولي

Date: 2020-11-04T07:24:58+0000
ترامب: لقد فزت بولايات لم تكن متوقعة

شفق نيوز/ قال الرئيس الامريكي دونالد ترامب الساعي للحصول على ولاية ثانية يوم الأربعاء انه يتجه للفوز على منافسه الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الحالية.

وقال ترامب في كلمة له امام حشد من انصاره اليوم، إن "النتائج الليلة رائعة ومبهرة ونستعد للاحتفال"، مردفا بالقول "لقد فزت بولايات لم تكن متوقعة".

واضاف "فزنا بفلوريدا وتكساس وجورجيا ونورث كارولينا"، ونوه الى انه "فاز في أريزونا والأهم انه بصدد الفوز في ولاية بنسيلفانيا بشكل كبير".

وزاد ترامب بالقول "فزنا بميشيغن كما فزنا بويسكونسن ولم نكن بحاجة لها، ونتائج تكساس التي فزنا بها لم تحتسب إلى الآن".

ولفت الى انه "من الصعب أن يلحق بنا بايدن في بعض الولايات التي نتقدم فيها"، فيما رأى انه قد ضمن الفوز بالانتخابات.

ومضى الرئيس الامريكي عن الجمهوريين بالقول "أعلم أن الديمقراطيين يحاولون الذهاب للمحكمة بعد فوزي بالانتخابات".

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