ترامب: لدينا سيطرة كاملة وشاملة على سماء إيران

شفق نيوز/ أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الثلاثاء، عن فرض "سيطرة كاملة وشاملة" على السماء الإيرانية، مستخدماً لغة توحي بأن واشنطن انخرطت في الحرب على إيران مع إسرائيل.

وقال ترامب على منصته "تروث سوشيال"، تابعتها وكالة شفق نيوز "لدينا الآن سيطرة كاملة وشاملة على الأجواء فوق إيران. كانت إيران تمتلك أجهزة تتبع جوية جيدة وغيرها من المعدات الدفاعية، وبكميات كبيرة".

واستدرك "لكنها لا تُقارن بما تصنعه أمريكا، وتبتكره، وتنتجه من الأشياء. لا أحد يفعل ذلك أفضل من الولايات المتحدة الأمريكية العظيمة".

يأتي ذلك بالتزامن مع دعوات متواصلة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للولايات المتحدة للوقوف إلى جانب إسرائيل في حربها مع إيران.