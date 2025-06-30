ترامب: لا محادثات مع إيران منذ "تدمير منشآتهم النووية"

شفق نيوز - واشنطن

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الاثنين، عدم اجراء أي محادثات مع إيران بشأن الملف النووي، فيما جدد تأكيده على أن واشنطن دمرت منشآتها النووية بالكامل.

وقال ترامب، في منشور عبر حسابه على منصة "تروث سوشيال"، واطلعت عليه وكالة شفق نيوز: "أخبروا السيناتور الديمقراطي كريس كونز، أنني لا أقدم لإيران أي شيء، على عكس (الرئيس الأسبق باراك أوباما)، الذي دفع لهم مليارات الدولارات بموجب الطريق الغبي نحو السلاح النووي (JCPOA)، والذي كان سينتهي الآن على أي حال!".

وأضاف ترامب: "كما أنني لا أتحدث معهم حتى، منذ أن دمرنا بالكامل منشآتهم النووية".

وانسحب ترامب في العام 2018 خلال ولايته الأولى من الاتفاق النووي المعروف بـ "خطة العمل الشاملة المشتركة" (JCPOA)، الذي أبرمته إدارة أوباما في العام 2015 مع إيران وعدد من القوى العالمية.