ترامب يلوّح بضرب منشآت إيران النووية: أيام حاسمة قادمة

شفق نيوز/ أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأربعاء، أن بلاده قد تساهم بضرب إيران وقد لا تساهم، فيما بين أن الأسبوع المقبل سيكون حاسما.

وقال ترامب في كلمة له: قد نساهم بضرب إيران وقد لا نساهم، ولقد اكتفيت من إيران أريد استسلاماً غير مشروط، وعليها الجلوس للتفاوض".

وأضاف، أن "الأسبوع المقبل سيكون حاسما وربما لن نستكمل الأسبوع، فلن نقبل دولة فيها نظام يهدد بتدمير مساحات شاسعة".

وردا على سؤال حول المرشد الإيراني علي خامنئي، قال ترامب: حظا سعيدا.