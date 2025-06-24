ترامب: ايران واسرائيل خرقتا وقف إطلاق النار ولست راضيا عليهما

شفق نيوز/ أعرب رئيس الولايات المتحدة الامريكية دونالد ترامب، عن عدم رضاه على ايران واسرائيل إزاء خرقهما وقف إطلاق النار الذي أعلنه في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء.

وقال ترامب في تصريحات صحفية، إن "قدرات إيران النووية قد انتهت"، بعد الضربات الامريكية التي استهدفتها.

وأضاف أن إيران لا تستطيع اعادة برنامجها النووي مرة اخرى ابدا.

ولفت ترامب الى أن ايران واسرائيل خرقتا وقف إطلاق النار، ولست راضيا عليهما.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل حيز التنفيذ بموجب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يقضي بوقف شامل وكامل لإطلاق النار المستمر منذ 12 يوماً.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية، أن بدء سريان وقف إطلاق النار يدخل حيز التنفيذ عقب موجات من الهجمات الصاروخية التي أطلقتها إيران على إسرائيل.