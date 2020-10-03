ترامب في أول يوم له مع كورونا : أشعر بخير

شفق نيوز/ اكد الرئيس الامريكي دونالد ترامب، السبت، وفي اول يوم بعد الكشف عن اصابته بفيروس كورونا، انه بخير، واثنى على جهود الاطباء والممرضين والمركز الطبي الذي يعالج فيه، فيما تمنى منافسه في الانتخابات جو بايدن الشفاء للرئيس بعد المناظرة الشرسة التي جرت بينهما قبل اعلان الاصابة.

وقال ترامب في تغريدة تابعتها وكالة شفق نيوز، إن الأطباء والممرضين في مركز "غريت" الطبي "والتر ريد"، وغيرهم من المؤسسات المذهلة الذين انضموا إليهم، هم"! وقد أُحرز تقدما كبيرا على مدى الأشهر الستة الماضية في مكافحة هذا الفيروس. ‫بمساعدتهم، أشعر بخير!".

وكان الرئيس الأميركي، قد أعلن امس الجمعة، إصابته وزوجته ميلانيا بكوفيد-19 بعد خضوعهما لفحص أعطى نتيجة إيجابية، مشيراً إلى أنه وزوجته ميلانيا يدخلان الحجر الصحي في البيت الأبيض بعد إصابتهما بفيروس كورونا المسبب لوباء كوفيد-19.

وأفاد البيت الأبيض بأن الرئيس الأميركي سيواصل أداء مهامه خلال الحجر الصحي في مكتبه.

ومساء الخميس قال الرئيس الأميركي إنه سيخضع نفسه لحجر صحي بانتظار صدور نتائج اختبار كوفيد-19 الذي أجراه، وذلك بعد أن جاءت نتيجة اختبار فحص كورونا لواحدة من مستشاريه المقربين إيجابية.

وعلى صعيد متصل تمنى المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأميركية المرتقبة جو بايدن، الشفاء العاجل للرئيس الأميركي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا من كوفيد-19.

وقال بايدن "نتمنى أنا وجيل (زوجته) الشفاء العاجل للرئيس ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب. سنواصل الصلاة من أجل صحة وسلامة الرئيس وعائلته"، حسبما نقلت "فرانس برس".