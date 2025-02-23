ترامب في أول تعليق على فوز المحافظين بألمانيا: يوم عظيم

شفق نيوز/ اعتبر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء يوم الأحد، فوز المحافظين بالانتخابات التشريعية في ألمانيا "يوماً عظيماً" للبلاد وللولايات المتحدة.

وقال ترامب على منصته "تروث سوشال" "إنه يوم عظيم لألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية" بعدما حصل حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي المحافظ على قرابة 29% من الأصوات، بحسب "فرانس برس".

وأضاف "كما هي الحال في الولايات المتحدة، سئم الشعب الألماني من الأجندة غير المنطقية، خصوصًا في ما يتعلق بالطاقة والهجرة".

وفاز المحافظون بزعامة فريدريش ميرتس في الانتخابات التشريعية في ألمانيا، الأحد، متقدمين على حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف رغم تحقيقه أفضل نتيجة له في تاريخه، وفقا لاستطلاعي رأي أجراهما تلفزيونان عامان.

وحصل حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي المحافظ على نسبة تراوح بين 28.5% و29%، بحسب الاستطلاعين اللذين بثتهما محطتي "إيه آر دي" و"زي دي إف"، في حين حصل حزب البديل من أجل ألمانيا على ما بين 19.5% و20%، وهي نتيجة غير مسبوقة لحزب يميني متطرف في انتخابات اتحادية منذ الحرب العالمية الثانية.