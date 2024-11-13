ترامب في واشنطن استعداداً لـ"صورة" تسلم السلطة من بايدن

شفق نيوز/ وصل الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، يوم الأربعاء، إلى العاصمة واشنطن، تمهيداً للقاء الرئيس الحالي جو بايدن، في البيت الأبيض.

وتعد دعوة بايدن، لترامب إلى البيت الأبيض أحد أهم طقوس الفترة الانتقالية، كما أن الصور التي تلتقط لهما في المكتب البيضاوي تجسد في حد ذاتها الالتزام بـ"الانتقال السلمي" للسلطة، كأحد أهم ثوابت الديمقراطية الأمريكية.

ورغم أن بايدن لم يحظ بهذه الدعوة في عام 2020، بسبب طعون ترامب في نتائج الانتخابات الرئاسية فإن الرئيس السابق حرص على ترك رسالة له وفقا للتقاليد في درج المكتب الشهير في المكتب البيضاوي، قبل مغادرته البيت الأبيض في العشرين من يناير/كانون الثاني 2021.

ورغم التوتر المتصاعد بين الرجلين، يبدو أن احترام بايدن للتقاليد المؤسساتية، المستمدّ من خبرته الطويلة في مجلس الشيوخ والبيت الأبيض، دفعه لتوجيه الدعوة لترامب. ومن المقرر أن يلتقط الرجلان صورًا تذكارية أمام الصحفيين بعد اجتماعهما المغلق، في مشهد قد يعكس لحظة تاريخية فارقة في السياسة الأمريكية المعاصرة.