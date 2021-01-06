ترامب في كلمة لأنصاره: الانتخابات كانت مزورة لكننا نريد السلام فعودوا إلى منازلكم

شفق نيوز/ دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مناصريه الذهاب إلى منازلهم بسلام، بعد اقتحام مبنى الكونغرس احتجاجاً على جلسة خاصة للمصادقة على فوز جو بايدن في الانتخابات الامريكية.

وقال ترامب في كلمة لأنصاره "أعرف كيف تشعرون، وأشعر بألمكم بعد سرقة الانتخابات ولكننا نحتاج إلى السلام".

ودعا ترامب من أنصاره إلى العودة إلى منازلهم، "يجب أن نحترم قوات إنفاذ القانون ولا نريد التسبب بالأذى لأحد".

وفي وقت سابق ندد الرئيس الامريكي المنتخب جو بايدن بـ"اعتداء غير مسبوق" على الديموقراطية الأميركية، عقب اقتحام مبنى الكونغرس من قبل محتجين مؤيدين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال بايدن في كلمة "في هذه الساعة، تتعرض ديمقراطيتنا لهجوم غير مسبوق وهناك اعتداء على الحرية".

وأضاف "انا حزين ومصدوم، وعليه اطالب الرئيس ترامب بالظهور على الهواء مباشرة والمطالبة بإنهاء حصار الكونغرس".