ترامب: في ظل حكم بايدن سيزداد تدفق اللاجئين لأمريكا بنسبة 700%

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منافسه في انتخابات الرئاسة الديمقراطي جوزيف بايدن، بأنه يخطط لزيادة تدفق اللاجئين إلى الولايات المتحدة من البلدان المتضررة من الإرهاب بنسبة 700%.

وقال ترامب، في كلمة أمام أنصاره في ولاية بنسلفانيا "قمت بتعليق دخول اللاجئين من البلدان المتضررة من الإرهاب، من أجل ضمان الأمن القومي. قبل فترة وجيزة،

وأضاف الرئيس الأمريكي: "سنبقي على الإرهابيين الإسلاميين المتطرفين بعيدا عن بلادنا، إذا حصلت على دعمكم في الانتخابات. من جانبه يعد بايدن بزيادة عدد اللاجئين بنسبة 700%.. هذه صفقة بين بايدن وبيرني المجنون. في بيانهم - الوثيقة السميكة – تم ذكر أشياء مروعة. لقد اتفقوا على زيادة عدد اللاجئين بنسبة 700% من أخطر بؤر الإرهاب العنيف، بما في ذلك من سوريا والصومال واليمن".