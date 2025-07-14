ترامب غاضب من بوتين: أصبت بخيبة أمل كبيرة فيه

شفق نيوز– واشنطن

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن "خيبة أمل كبيرة" تجاه نظيره الروسي فلاديمير بوتين، قائلاً إن الأخير "يتحدث بشكل جميل ثم يقصف الناس في جنح الظلام"، في تصعيد لافت في لهجته تجاه موسكو.

وقال ترامب في تصريحات له اليوم: "كنت أعتقد أن بوتين شخص يعني ما يقوله، لكنني أصبت بخيبة أمل كبيرة فيه"، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه سيُرسل صواريخ باتريوت الدفاعية إلى أوكرانيا، ضمن تحرك جديد لدعم كييف.

وفي الشأن الإقليمي، أشار ترامب إلى أن المحادثات بشأن غزة ما تزال مستمرة، معبّراً عن أمله في التوصل إلى اتفاق خلال الأسبوع المقبل، قائلاً: "نأمل التوصل إلى شيء خلال الأسبوع المقبل وسنرى ما يحدث".

ونقل موقع "أكسيوس" الأمريكي عن مصدرين مطلعين أن ترامب سيعلن اليوم الاثنين خطة جديدة لتسليح أوكرانيا، من المتوقع أن تشمل أسلحة هجومية، بينها صواريخ بعيدة المدى قادرة على الوصول إلى عمق الأراضي الروسية.

وبحسب "أكسيوس"، فإن الخطة المقترحة جاءت بناءً على طلب من الرئيس الأوكراني خلال قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" التي عُقدت قبل أسبوعين، فيما نقل الموقع عن السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام قوله إن "ترمب غاضب حقًا من بوتين، وإعلانه اليوم سيكون عدوانيًا للغاية".