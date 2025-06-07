ترامب عن لقاء جديد مع ماسك: مشغول جدا لدرجة لا أفكر فيه

شفق نيوز/ توجهت صحفية، بسؤال للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على متن الطائرة الرئاسية الأمريكية يتعلق بصديقه السابق رجل الأعمال إيلون ماسك، وما إذا كان يخطط للقائه مجدداً.

فأجاب ترامب بهدوء قائلاً: "لقد كنتُ مشغولاً للغاية بالعمل على ملف الصين، وروسيا، وإيران، والعديد من الملفات الأخرى".

وأضاف: "أنا مشغول جداً لدرجة أنني لا أفكر في إيلون. أتمنى له فقط كل التوفيق".

وكان مصدر مطلع في البيت الأبيض، قد قال في وقت سابق يوم الجمعة، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليس مهتماً بلقاء إيلون ماسك.

وأكد المسؤول الأمريكي أيضاً أنه لا خطط حتى لإجراء اتصال هاتفي بين ترامب وماسك" بعد الخلاف العلني الذي اشتعل بينهما مؤخراً.

وتعود جذور الخلاف إلى انتقاد ماسك لترامب بسبب قانون لخفض الضرائب والإنفاق وسرعان ما خرجت الأمور عن السيطرة.

فقد انتقد ترامب ماسك عندما تحدث الرئيس في المكتب البيضاوي. ثم في سلسلة من المنشورات على إكس، وجه ماسك انتقادات لاذعة لترامب، الذي هدد بإنهاء العقود الحكومية مع شركات ماسك.