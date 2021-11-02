سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

ترامب عن أكبر تغيير رآه في الكونغرس: إسرائيل فقدت سيطرتها عليه

Category: عربي ودولي

Date: 2021-11-02T14:27:36+0000
ترامب عن أكبر تغيير رآه في الكونغرس: إسرائيل فقدت سيطرتها عليه

شفق نيوز/ اعتبر الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أن "أكبر تغيير رآه في الكونغرس، كان انتقال السلطة من المشرعين الواقعين تحت تأثير إسرائيل، إلى السياسيين المناهضين لإسرائيل".

وفي تصريحات لبرنامج "570 KVI" الإذاعي، قال ترامب "إسرائيل سيطرت على الكونغرس في البلاد قبل 10 أو 15 عاما، وكان تأثيرها قويا جدا، أما اليوم، فأصبح الأمر على عكس ذلك تقريبا".

وانتقد ترامب إلهان عمر، وألكساندريا أوكاسيو كورتيز، وأعضاء آخرين في ما يسمى بـ"فرقة" المشرعين الديمقراطيين التقدميين في الكونغرس الأمريكي، الذين لديهم مواقف حازمة ضد السياسة المؤيدة لإسرائيل.

وأضاف ترامب: "حسنا، أنت تعرف أن أكبر تغيير رأيته في الكونغرس هو أن إسرائيل كانت تمتلك الكونغرس حرفيا، أنت تفهم ذلك، قبل 10 - 15 عاما، وكان (تأثيرها) قويا للغاية، واليوم هو عكس ذلك تقريبا".

وأكمل: "لديك النائبة ألكساندريا أوكاسيو كورتيز، والنائبة إلهان عمر، وهؤلاء الأشخاص الذين يكرهون إسرائيل.. إنهم يكرهونها بشغف.. إنهم يسيطرون على الكونغرس، ولم تعد إسرائيل قوة في الكونغرس بعد الآن، إنه أمر رهيب.. لم أر مثل هذا التغيير من قبل".

هذا وأخبر المذيع ترامب أن الإسرائيليين متحمسون لإعادة انتخابه، وشاكرين لدوره في اتفاقات إبراهيم، التي وقعتها بلادهم أواخر العام الماضي مع دول عربية بينها الإمارات والبحرين، ومازحه ترامب قائلا: "قيل لي بمودة إنه يمكنني الترشح لمنصب رئيس الوزراء والفوز هناك (في إسرائيل).. لم أحصل على أصوات اليهود الذين تعتقدون أنني سأحصل عليه في هذا البلد (أمريكا)، كثير منهم لا يحبون إسرائيل، انظروا إلى صحيفة نيويورك تايمز".

من جهتها، أشارت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية "كان" إلى أن "المنظمة اليهودية الديمقراطية في أمريكا دانت تصريحات ترامب، لافتة إلى أن الرئيس السابق يواصل الترويج لنظريات "المؤامرة المعادية للسامية" حول ما يسمى بسيطرة إسرائيل على الكونغرس الأمريكي".

related

بينها السعودية.. ترامب يعلن الدول الراغبة بالسلام مع إسرائيل

Date: 2020-10-23 18:56:21
بينها السعودية.. ترامب يعلن الدول الراغبة بالسلام مع إسرائيل

في زيارة تاريخية .. وزير الخارجية الإسرائيلي يصل البحرين

Date: 2021-09-30 09:27:09
في زيارة تاريخية .. وزير الخارجية الإسرائيلي يصل البحرين

بنس: لا نريد حرباً مع إيران لكننا قد نتراجع

Date: 2019-07-08 19:12:56
بنس: لا نريد حرباً مع إيران لكننا قد نتراجع

السعودية توبخ إسرائيل لرفضها المشاركة في مؤتمر

Date: 2019-11-18 18:59:46
السعودية توبخ إسرائيل لرفضها المشاركة في مؤتمر

إيران في أول تعليق على فوز بايدن: رحل الجبان ترامب

Date: 2020-11-07 17:46:35
إيران في أول تعليق على فوز بايدن: رحل الجبان ترامب

واشنطن تجرب "الصاروخ المحظور بنجاح"

Date: 2019-08-19 22:18:33
واشنطن تجرب "الصاروخ المحظور بنجاح"

الادعاء الأميركي يحمل ترامب المسؤولية الكاملة عن "التمرد الخطير"

Date: 2021-02-10 19:50:02
الادعاء الأميركي يحمل ترامب المسؤولية الكاملة عن "التمرد الخطير"

ترامب: الإغلاق ليس مجديا لمكافحة جائحة كورونا

Date: 2020-08-04 08:16:44
ترامب: الإغلاق ليس مجديا لمكافحة جائحة كورونا